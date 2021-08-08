Рейсы задержаны в аэропорту Нового Уренгоя из-за ограниченной видимости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самолеты не прилетают и не взлетают из аэропорта Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье, сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

"Фактическая погода в аэропорту Новый Уренгой - ограниченная видимость. Данные метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что улучшение видимости прогнозируется в ближайшие часы. Тем временем в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя "Интерфаксу" уточнили, что в городе в воскресенье вновь был туман и дымка, аэропорт работал и работает в штатном режиме, решение о прилете и вылете принимают авиакомпании.

Ранее сообщалось, что с 3 августа из-за якутских пожаров на Ямале наблюдалось задымление на территории Красноселькупского и Пуровского районов, а также Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. 7 августа из-за ограниченной видимости в результате тумана и дымки в аэропорту Нового Уренгоя было задержано более 10 авиарейсов, при этом часть была отложена до 8 августа.