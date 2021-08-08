Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:26Заразились
на 07.08В России 6 424 884+22 320В мире 202 251 876+505 662
Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Рейсы задержаны в аэропорту Нового Уренгоя из-за ограниченной видимости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самолеты не прилетают и не взлетают из аэропорта Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье, сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

"Фактическая погода в аэропорту Новый Уренгой - ограниченная видимость. Данные метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что улучшение видимости прогнозируется в ближайшие часы. Тем временем в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя "Интерфаксу" уточнили, что в городе в воскресенье вновь был туман и дымка, аэропорт работал и работает в штатном режиме, решение о прилете и вылете принимают авиакомпании.

Ранее сообщалось, что с 3 августа из-за якутских пожаров на Ямале наблюдалось задымление на территории Красноселькупского и Пуровского районов, а также Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. 7 августа из-за ограниченной видимости в результате тумана и дымки в аэропорту Нового Уренгоя было задержано более 10 авиарейсов, при этом часть была отложена до 8 августа.

Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 августа

Минцифры предложило использовать биометрию для такси и каршеринга

Минцифры предложило использовать биометрию для такси и каршеринга

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Больница Туапсе приняла 36 детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции

Залповый выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Что произошло за день: суббота, 7 августа

Детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции поместят на карантин

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в поезде "Мурманск-Адлер" детей

Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');