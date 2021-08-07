Минздрав РФ настаивает на проведении полного цикла вакцинации от COVID

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая двухкомпонентная, - обязательно пройти полный цикл. Причем, нужно помнить, что по прошествии, в зависимости от типа вакцины, к концу второй или третьей недели формируется протективный иммунитет, который позволяет защитить от тяжелых заболеваний и сохранить жизнь", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочего визита в Астрахань в субботу.

Глава Минздрава напомнил, что "Спутник V" центра им. Гамалеи можно использовать беременным после 22 недель, а "Спутник Лайт" подойдет для ревакцинации.

Мурашко добавил, что "дельта"-штамм коронавируса быстрее приводит к тяжелому течению болезни. "Сокращается время развития тяжелых форм заболевания, часто видим, что уже на пятые сутки формируются тяжелые осложнения", - добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на главу Минздрава, более 98% госпитализированных с коронавирусом не были привиты. В целом ситуация с распространением инфекции стабилизируется, прирост пациентов замедляется, заявил Мурашко 5 августа. При этом тревогу по числу инфицированных у властей вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Красноярский край.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. 5 августа министр заявлял, что привиты уже 38,9 млн человек. По последним данным Роспотребнадзора, в 14 субъектах РФ уровень вакцинации взрослых хотя бы одной дозой вакцины достиг 70%, в них наблюдается значительное снижение заболеваемости.

Всего в России, по данным Минздрава, в гражданский оборот выпущено 53 млн доз вакцины от коронавируса. Во всех регионах уже доступен "Спутник Лайт", который используется для ревакцинации и иммунизации ранее переболевших.