Мурашко сообщил, что от коронавируса в РФ привили 38,9 млн человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России от коронавируса привиты почти 39 млн человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в регионах привито уже 38 млн 900 тысяч человек, с учетом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек" , - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в четверг.

Он отметил, что наиболее высокие темпы вакцинации в Белгородской, Псковской, Самарской и Архангельской областях, а также в Чечне.

Всего в России для вакцинации развернуто более 6 тысяч стационарных пунктов вакцинации, организовано более 2,5 тысяч мобильных пунктов, также для вакцинации задействовано 6,5 тысяч мобильных прививочных бригад, сказал министр.