Гинцбург сообщил о стоимости клинических испытаний назального "Спутника V"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Финансирование клинических испытаний назальной формы вакцины "Спутник V" от COVID-19 потребует около 400 млн рублей, этот вопрос уже решается, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Сейчас вопрос с финансированием (клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19 - ИФ) решается. А начинать испытания мы можем хоть завтра", - сказал Гинцбург в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия". Он отметил, что "сейчас уже полностью" прошли доклинические исследования назальной формы вакцины.

"Надо начинать клинику (клинические испытания - ИФ). Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе - с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей", - пояснил директор Национального исследовательского центра.

Также он сообщил, что ожидается финансирование со стороны московских властей, которые уже "вложили средства в испытания детской вакцины". Он напомнил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже "делала себе такую прививку", а также сотрудники центра им. Гамалеи "использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты".

"Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость", - уточнил академик в беседе с изданием.