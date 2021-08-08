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В России зарегистрировали 22 866 новых случаев COVID-19

В России зарегистрировали 22 866 новых случаев COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 866 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 787 пациентов, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 63, в Санкт-Петербурге - 45, в Краснодарском и Пермском краях - 35. По выздоровлении были выписаны 15 669 пациентов.

В Москве прирост составил 2 761 новый случай COVID-19, еще 3 052 человека выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлены 1 907 новых заболевших, в Московской области - 1 527.

Еще 543 новых случая COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 514 - в Свердловской области, 480 - в Ростовской области, 476 - в Пермском крае, 473 - в Воронежской области, 467 - в Самарской области, 462 - в Красноярском крае, 399 - в Иркутской области, 391 - в Омской области, 388 - в Крыму, 358 - в Челябинской области, 352 - в Оренбургской области.

Кроме того, 338 случаев выявлено в Ставропольском крае, 326 - в Волгоградской области, 314 - в Хабаровском крае, по 285 - в Астраханской, Тюменской областях, 281 - в Коми, 277 - в Алтайском крае, 270 - в Ульяновской области, 268 - в Башкирии, 264 - в Забайкальском крае, 259 - в Краснодарском крае, 257 - в Саратовской области, 255 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 447 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, 164 881 умерший и 5 млн 755 тыс. 507 выписанных.

Хроника коронавируса. Август.

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