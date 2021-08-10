В Грузии выявлено рекордное число случаев COVID-19 с начала пандемии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Грузии критически растет число случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки было выявлено 5 697 новых заболевших, скончались еще 54 человека, сообщили во вторник в Национальном центре по контролю заболеваний.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 26 февраля 2020 года – начала распространения в Грузии COVID-19.

Накануне сообщалось о 2 236 случаях заражения COVID-19.

Несмотря на тревожную статистику, правительство Грузии пока не намерено вводить локдаун и закрывать границы.