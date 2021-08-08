Власти Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Формирование смерчей над морем прогнозируется в воскресенье и понедельник в Сочи, сообщила администрации города.

"В соответствии со штормовым предупреждением специализированного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.