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Источник сообщил о выезде Любови Соболь за пределы России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывшая юрист ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, иноагент) Любовь Соболь покинула Россию, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

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"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", - сказал собеседник агентства.

"Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию", - добавил он.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Преображенский суд Москвы в августе назначил Соболь наказание в виде полутора лет ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Согласно решению суда, на Соболь должна выполнять следующие требования: не уходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, 15 апреля судебный участок мирового судьи №276 признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

Любовь Соболь

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