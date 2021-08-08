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Источник допустил, что Соболь избежит наказания за отъезд из РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывшая юрист ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, иноагент) Любовь Соболь, возможно, избежит ответственности за отъезд из страны, поскольку приговор в отношении нее еще не вступил в силу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииИсточник сообщил о выезде Любови Соболь за пределы РоссииИсточник сообщил о выезде Любови Соболь за пределы РоссииЧитать подробнее

Собеседник агентства отметил, что "она могла уехать, осознавая неопределенность своего статуса".

Ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что Соболь уехала, предположительно, в Стамбул, и в связи с этим уполномоченный орган может попросить суд заменить Соболь наказание на срок в колонии.

Преображенский суд Москвы в августе назначил Соболь наказание в виде полутора лет ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице. Приговор предполагает, что она не может уходить из дома в период с 22:00 до 6:00, менять постоянное место жительства без уведомления, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, 15 апреля судебный участок мирового судьи №276 признал Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия (ч.2 ст. 139 УК РФ) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

Любовь Соболь

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