Суд вынес приговор Соболь по делу о неприкосновенности жилища
Юристу назначили год исправительных работ условно
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Соболь признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 139 УК РФ, и назначили ей год исправительных работ условно, огласила приговор судья Инна Шилободина.
Накануне государственный обвинитель запросил для Соболь наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.
Ее адвокат Владимир Воронин заявил журналистам, что приговор будет обжалован.
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