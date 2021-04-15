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Суд вынес приговор Соболь по делу о неприкосновенности жилища

Юристу назначили год исправительных работ условно

Суд вынес приговор Соболь по делу о неприкосновенности жилища
Любовь Соболь
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Соболь признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 139 УК РФ, и назначили ей год исправительных работ условно, огласила приговор судья Инна Шилободина.

Накануне государственный обвинитель запросил для Соболь наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Ее адвокат Владимир Воронин заявил журналистам, что приговор будет обжалован.

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Любовь Соболь Москва Перовский суд ФБК

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