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Вузам поручили довести коллективный иммунитет к COVID-19 до минимум 80%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям и вузам довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до уровня не менее 80%, следует из рекомендаций ведомства.

Речь идет о 80% списочного состава сотрудников с учетом переболевших COVID-19 за последние полгода и привившихся.

Это требование распространяется на те регионы, где действует постановление главного государственного санитарного врача о проведении профилактических прививок по эпидемическим показателям.

В связи с этим министерство рекомендовало вузам и другим подведомственным организациям издать приказ о проведении прививок с указанием срока их прохождения, а также организовать сбор информации о тех, кто уже привился или переболел COVID-19, также тех, кто отказался от вакцинации. За вакцинацию сотрудников рекомендовано поощрять выходным днем.

Также ведомство рекомендует издать положение, где будет определено порядок действий в отношении тех сотрудников, кто не прошел вакцинацию: их можно перевести на удаленку или отстранить от работы с сохранением или без сохранения заплаты.

В изданных Минобрнауки рекомендациях нет указания, к какой точно дате вузы должны обеспечить коллективный иммунитет на уровне 80%, но в ранее изданных документах ведомство рекомендовало сотрудникам всех своих организаций пройти вакцинацию от коронавируса до 25 августа.

Также министерство 9 августа обнародовало рекомендации по вакцинации студентов, предложило заселять их в общежитие только при наличии справки о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции, а иностранных студентов рекомендовало прививать за счет самих вузов. Непривитых студентов рекомендовано учить удаленно и устраивать им экзамены отдельно от остальных.

Хроника 09 января 2020 года – 09 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки коронавирус

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