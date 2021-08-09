Фальков выступил против принудительной вакцинации студентов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что выступает против принудительной вакцинации студентов от COVID-19.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", - сказал Фальков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В пресс-службе напомнили, что 9 августа ведомство издало рекомендации по вакцинации студентов перед началом учебного года и отметили, что рекомендации предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации.

Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям и вузам довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до уровня не менее 80%. Речь идет о 80% списочного состава сотрудников с учетом переболевших COVID-19 за последние полгода и привившихся.

Также министерство 9 августа обнародовало рекомендации по вакцинации студентов, предложило заселять их в общежитие только при наличии справки о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции, а иностранных студентов рекомендовало прививать за счет самих вузов. Непривитых студентов рекомендовано учить удаленно и проводить для них экзамены отдельно от остальных.