Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов

Ведомство предложило вузам прививать иностранных студентов за свой счет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российским вузам целесообразно перевести на удаленку студентов, не привившихся от коронавируса, Минобрнауки рекомендовало организовать для них экзамены, аттестации и просто посещение вуза отдельно от студентов, привитых или переболевших COVID-19.

В соответствии с рекомендациями ведомства, вузам с учетом эпидемиологической обстановки в их регионах целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для студентов всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации. Также для них, согласно документу, целесообразно установить особый режим посещения учебных корпусов, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, не въехавших в Россию.

Привитых студентов или переболевших COVID-19 за последние полгода рекомендуется учить очно и без ограничения доступа в учебные корпуса.

Министерство также рекомендует вузам проводить итоговую и промежуточную аттестации для привитых и непривитых студентов раздельно.

Иностранных студентов вузам рекомендовали по возможности прививать за свой счет.

Минобрнауки советует проводить среди студентов работу, направленную на стимулирование вакцинации от коронавируса.

Прививать нельзя студентов моложе 18 лет, а также тех, у кого есть документы о том, что они привились за границей, "до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории РФ".

При заселении в общежития Минобрнауки рекомендовало вузам требовать от студентов сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции, а также внести это правило в свои нормативные документы.

Ради профилактики вузам рекомендовано ограничить проход в общежитие тех, кто там не живет.

Некоторые вузы, в частности, МГИМО, МФТИ уже проводили в прошлом учебном году кампании по вакцинации от СOVID-19 иностранных студентов. В МГУ вакцинация была доступна для студентов-граждан России.