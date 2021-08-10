Делегация Индии примет участие в Восточном экономическом форуме-2021

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Форматы участия Индии в Восточном экономическом форуме-2021 (ВЭФ) обсудили на встрече в Москве советник президента РФ, ответственный секретаря оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в РФ Венкатешем Вармой, сообщил Фонд "Росконгресс".

"Стороны обсудили возможные форматы участия Индии в ВЭФ-2021 и ПМЭФ-2022, состав делегации, мероприятия деловой программы, соглашения, которые могут быть подписаны между странами", - говорится в сообщении.

"За минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские связи неизменно укреплялись. В последние годы они вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства, представляющего собой уникальный формат межгосударственного взаимодействия. Считаем очень важным расширение взаимодействия на пространстве ЕврАзЭС, а также продолжение диалога по проекту международного транспортного коридора "Север - Юг", реализация которого позволит существенно расширить наши торговые возможности", - сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также обратил внимание, что VI Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным событием 2021 года, которое пройдет в гибридном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Дипломат в свою очередь отметил, что индийская делегация готова внести свой вклад в деловую программу Восточного экономического форума.

"Мы заинтересованы в организации трехсторонней встречи "Россия - Индия - Япония", а также встреч на уровне федеральных министров России и Индии. Также рассчитываем на расширение российско-индийских деловых контактов на региональном уровне. Например, представители бизнеса штата Гуджарат были приглашены в Республику Саха (Якутия) для закрепления договоренностей в алмазной отрасли и фармацевтике, достигнутых на Форуме в 2019 году. В условиях закрытых границ участие в ВЭФ открывает окно возможностей для реализации совместных бизнес-интересов", - отметил Варма.

В ходе встречи стороны обсудили участие и состав индийской делегации в ВЭФ-2021. Было отмечено, что в 2017 году в форуме приняла участие министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. Официальную делегацию Индии в 2018 году возглавил министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху. А 2019 год был отмечен участием премьер-министра Индии Нарендры Моди в качестве главного гостя форума.

Кроме того, обсуждался включенный в деловую программу ВЭФ бизнес-диалог "Россия - Индия". Мероприятие планируется провести в очном формате, но также возможно использование гибридного формата с помощью организованной студии в Нью-Дели.

На встрече рассмотрели вопрос о пролонгации соглашения о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2021 с одним из важных партнеров в Индии - Национальным агентством по развитию и стимулированию инвестиций Invest India.

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015 года. Его основная задача - наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.