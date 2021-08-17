Организаторы ВЭФа сократили вдвое число участников форума

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В 2021 году количество участников Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 2-4 сентября, сократится почти вдвое, с 8000 человек в 2019 году до 4000, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы поджали количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, - объяснил он. - При этом форум потеряет немного, все основные участники - руководители компаний, стран АТР - у нас будут".

Вице-премьер отметил что на сегодняшний день свое участие в форуме подтвердилась 51 страна. Для сравнения, в предыдущем ВЭФ участвовало 65 стран, но время для подачи заявок еще есть.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии.

Иностранным гостям форума нужно будет иметь документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. Проходить карантин по прибытии им не придется, сообщил ранее Фонд "Росконгресс".