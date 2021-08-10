Иркутский губернатор выступил за ввод режима ЧС в Прибайкалье и Якутии из-за пожаров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал предложение Рослесхоза и Минприроды РФ о введении межрегионального режима чрезвычайной ситуации в Прибайкалье и Якутии из-за лесных пожаров, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Игорь Кобзев поддержал предложение ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и республике Саха (Якутия). С такой инициативой сегодня выступили Рослесхоз и Минприроды РФ в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рослесхоз направил обращение главе МЧС России с просьбой ввести межрегиональный ЧС в двух названных регионах.

На заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Кобзев доложил, что на утро вторника в Иркутской области зарегистрировано 28 лесных пожаров на общей площади 123,5 тыс. га. Из них шесть пожаров на площади 12,2 тыс. га локализованы. Новых возгораний не обнаружено. Угрозы населенным пунктам нет.

"С даты введения режима ЧС регионального уровня 6 августа мы фиксируем положительную динамику: количество пожаров сократилось на 23, что составляет 43%, в течение трех суток новых очагов не возникает. Возникшие 6 августа три новых очага были ликвидированы в течение первых суток", - цитирует Кобзева пресс-служба.

Как сообщалось, в семи районах на севере Иркутской области объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах запрещено посещение лесов, а также лесохозяйственная и лесозаготовительная деятельность.

Губернатор уточнил, что увеличение площадей пожаров происходит на задымленных территориях, "по которым очень сложно работать".

"Вопрос организации тушения лесных пожаров держу на постоянном личном контроле. Планирую прибыть в проблемные северные районы, на месте оценить ситуацию", - сказал Кобзев.

По сообщению Росгидромета, в 36 из 42 муниципальных образований области наблюдается 4-5 класс пожарной опасности.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Катангского района. По состоянию на вторник зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 117,3 тыс. га. Основная сложность в тушении - значительная удаленность пожаров, сложный рельеф местности (старые гари составляют более 40% всей территории района, заболоченность территорий), задымленность. На территории Киренского района действует три лесных пожара на площади 6,2 тыс. га.

На тушении лесных пожаров задействовано 754 человека, 60 единиц техники. В готовности для оперативного реагирования на новые возгорания находятся 156 человек. На мониторинг и тушение запланировано 18 воздушных судов, из них семь легкомоторных самолетов, шесть Ан-2 и четыре вертолета Ми-8, один Ил-76 Минобороны РФ.