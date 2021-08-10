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ФБК и ФЗПГ внесены в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), которые ранее были признаны российскими властями иноагентами и экстремистскими организациями и запрещены.

Соответствующие записи появились в реестре Росфинмониторинга.

Таким образом, теперь у организаций официально будут заблокированы банковские счета, они также будут лишены возможности открывать новые счета.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал оба этих фонда, связанных с Алексеем Навальным, а также "Штабы Навального" экстремистскими организациями по иску прокуратуры Москвы. Также суд удовлетворил требование прокуроров о ликвидации ФБК, ФЗПГ и запрете деятельности "Штабов Навального" и обратил в собственность государства имущество ФБК, которое останется после удовлетворения требований кредиторов.

По оценке надзорного ведомства, все три структуры "под прикрытием либеральных лозунгов" пытаются создать условия "для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" с целью "создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Прокуроры также считают, что все три организации координируют из-за рубежа.

В начале августа это решение суда вступило в силу.

10 августа СКР возбудил уголовное дело о сборе денег в пользу экстремистских и запрещенных организаций ФБК и "Штабы Навального". По делу проходят соратники политика Леонид Волков, Иван Жданов и другие.

Росфинмониторинг ФБК ФЗПГ Мосгорсуд Алексей Навальный

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