СК возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова

Леонид Волков Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В отношении сподвижников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о сборе средств для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального", признанных в России экстремистскими организациями и организациями-иноагентами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, осознавая, что ФБК и "Штабы Навального" признаны экстремистскими, "Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке".

"Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов", - сказала Петренко.

Она напомнила, что вступившим в законную силу решением суда некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией" (директор Жданов), "Фонд защиты прав граждан" признаны экстремистскими организациями и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального" (возглавлял Волков).

В апреле этого года, по данным адвокатов Ивана Павлова и Владимира Воронина, столичное управление СК возбудило в отношении Навального, Волкова и Жданова уголовное дело по части 2 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией).

Волков и Жданов покинули Россию и в настоящее время находятся в Литве. Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.