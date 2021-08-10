За необоснованные ограничения по COVID к вузам будут применять административные меры

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ намерено применять к вузам административные меры за необоснованные ограничения и запреты по коронавирусу, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

"Недопустимы случаи эксцессов. По каждому случаю мы ведем проверку, у нас работает горячая линия, мы готовы с вами обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничительные или принудительные меры (в связи с коронавирусом), не просто разъяснять, а применять административные решения", - сказал Афанасьев во вторник на организованном "Единой Россией" круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.

Он отметил, что ведомство не допустит "никаких неправовых действий, обеспечив начало образовательного процесса". "С другой стороны поможем проведению профилактической работы, информационной работы, чтобы ситуация не только продолжала стабилизироваться, но и улучшалась с каждым днем", - добавил замминистра.

Ранее руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, вошедшая в пятерку списка партии на выборах в Госдуму, заявила, что "Единая Россия" против принудительной вакцинации студентов. "Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - сказала она.

Шмелева сообщила, что уже принимаются приказы, согласно которым въехать в общежитие смогут только вакцинированные студенты, при этом многие из них еще несовершеннолетние, а рекомендаций Минздрава по поводу вакцинации несовершеннолетних еще не опубликовано.

"Фактически мы исключаем часть студентов из образовательного процесса, не анализируя ситуацию в комплексе", - сказала Шмелева.

В понедельник Минобрнауки РФ издало рекомендации для вузов по вакцинации студентов перед началом учебного года. В ведомстве отметили, что они предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство "против принудительного вакцинирования студентов, недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки".