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За необоснованные ограничения по COVID к вузам будут применять административные меры

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ намерено применять к вузам административные меры за необоснованные ограничения и запреты по коронавирусу, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

"Недопустимы случаи эксцессов. По каждому случаю мы ведем проверку, у нас работает горячая линия, мы готовы с вами обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничительные или принудительные меры (в связи с коронавирусом), не просто разъяснять, а применять административные решения", - сказал Афанасьев во вторник на организованном "Единой Россией" круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.

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Он отметил, что ведомство не допустит "никаких неправовых действий, обеспечив начало образовательного процесса". "С другой стороны поможем проведению профилактической работы, информационной работы, чтобы ситуация не только продолжала стабилизироваться, но и улучшалась с каждым днем", - добавил замминистра.

Ранее руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, вошедшая в пятерку списка партии на выборах в Госдуму, заявила, что "Единая Россия" против принудительной вакцинации студентов. "Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", - сказала она.

Шмелева сообщила, что уже принимаются приказы, согласно которым въехать в общежитие смогут только вакцинированные студенты, при этом многие из них еще несовершеннолетние, а рекомендаций Минздрава по поводу вакцинации несовершеннолетних еще не опубликовано.

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"Фактически мы исключаем часть студентов из образовательного процесса, не анализируя ситуацию в комплексе", - сказала Шмелева.

В понедельник Минобрнауки РФ издало рекомендации для вузов по вакцинации студентов перед началом учебного года. В ведомстве отметили, что они предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство "против принудительного вакцинирования студентов, недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки".

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