Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Творческие вузы, в том числе подведомственные Минкультуры, считают правильным предложение Министерства науки и высшего образования прививать студентов, и отмечают нежелательность перевода учащихся на удаленку, показал опрос "Интерфакса".

"Думаю, это правильно и по отношению к преподавателям, и по отношению к студентам, во всяком случае по отношению к тем, кто живет в общежитии. Кроме того, у нас же особый характер общения, мы не только сидим в аудиториях на лекциях, но студенты делают этюды, играют отрывки и, желательно, чтобы Ромео и Джульетта были привиты. Потому что, если это не произойдет, то на карантин садится целый курс, мы это уже проходили. Так что мы идем к вакцинации", - сказал ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С.Щепкина Борис Любимов.

Он добавил, что еще рано говорить о возможном переводе непривитых студентов на удаленку, и предложил дождаться соответствующих рекомендаций.

"Ситуация сейчас меняется очень быстро, в каждом регионе по-своему (...) Пока до сентября тут затруднительно что-то сказать, но то, что тенденция идет к массовой вакцинации - да. Кроме тех, у кого метотвод", - добавил он.

Президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская тоже сказала, что ждет рекомендаций и добавила, что многие преподаватели уже привились. Она подчеркнула, что для творческих вузов переход на удаленный формат обучения невозможен и является неправильным, а для студентов можно организовать соблюдение социальной дистанции.

"Если вы вспомните как было в прошлом году, как мы начинали, все равно было согласованное письмо Минкультуры с Минобрнауки, что творческие вузы живут по своим устоявшимся правилам. Невозможно учить вокалу, невозможно учить органу и по многим инструментам, которых у студентов нет дома, это нереально (...) у нас все же не такие массовые дисциплины, как в учебных заведениях министерства образования, у нас нет поточных лекций, у нас мелкогрупповые занятия в аудиториях, где мы можем соблюдать дистанцию между студентами и преподавателями", - сказала Маяровская.

Вузы, подведомственные Минобрнауки

В других вузах, среди которых подведомственные Минобрнауки, заявляют, что также поддерживают рекомендации по продвижению вакцинации студентов и готовы помочь это организовать. Большинство учебных заведений уже заявили, что занятия с 1 сентября начнутся в традиционном формате, но не все окончательно решили, будут ли пускать в аудитории не привившихся студентов.

В НИУ "Высшая школа экономики" заявили, что вуз будет допускать на очные занятия только привитых студентов, в том числе иностранными вакцинами, или переболевших за последние полгода. Остальным придется учиться онлайн. Допуск на офлайн-занятия разрешат только малым группам не более 15 человек в одной аудитории, при наличии отрицательного ПЦР-теста. Для первокурсников, кому исполнилось 18 лет, "Вышка" организует возможность вакцинироваться в университете.

В МГИМО также намерены начать занятия в очном формате. На сайте вуза говорится, что привиты уже больше 65% преподавателей и большинство студентов. Вуз также выразил готовность помочь первокурсникам пройти вакцинацию в своей поликлинике.

В Московском физико-техническом университете готовятся начать учебный год в очном формате. Ректор вуза Дмитрий Ливанов заявил 6 августа, что "1 сентября к обучению в очном формате будут допущены все студенты вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации". При этом "в МФТИ продолжится прививочная кампания, будут проводится меры по стимулированию студентов прививаться, а студенты, нарушающие эпидемиологический режим, будут привлекаться к ответственности".

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы сообщили, что еще продолжают обсуждать вопросы, связанные с началом учебного года.

Минобрнауки 9 августа выпустило рекомендации для вузов по организации учебы в условиях пандемии и, в частности, рекомендовало переводить непривитых студентов на удаленку и экзаменовать их отдельно от привившихся. Также общежитиям рекомендовано при заселении студентов требовать от них справку о вакцинации или перенесенном COVID-19. В этот же день глава министерства Валерий Фальков выступил "против принудительного вакцинирования студентов".

10 августа заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев предупредил, что министерство будет применять к вузам административные меры за необоснованные ограничения и запреты по коронавирусу.