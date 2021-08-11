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Около 40 жителей поселения в Якутии отселили из-за угрозы лесного пожара

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Якутии отселили около 40 человек из сельского поселения Мельжехси Чурапчинского района, где сложилась сложная лесопожарная обстановка, сообщает в среду оперативный штаб Якутии.

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"Вчера из-за порывистого ветра поднялся верховой пожар. Очаг находится в 3 км от участка Мельжехси. Оттуда в превентивных целях отселены 39 человек, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот участок, куда жители района выезжают на лето. На месте сделан пожарный разрыв и проведен встречный отжиг, говорится в сообщении. В Мельжехси находятся две пожарные автомашины и водовозка. На тушении работают порядка 180 человек, задействованы семь тракторов.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия Мельжехси

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