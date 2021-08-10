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ЦИК выделит еще более 100 млн рублей региональным избиркомам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России намерен дополнительно выделить более 100 млн рублей региональным избирательным комиссиям на проведение сентябрьских выборах. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое будет рассмотрено 10 августа.

"В целях организации и проведения голосовая избирателей на выборах депутатов Госдумы, находящихся в отдалённых и труднодоступных местностях, с использованием воздушного транспорта (...) ЦИК постановляет: утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение выборов. (...) Итого: 102 262 200 рублей", - говорится в проекте.

В 2020 году на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции было выделено 14 816 329 000 рублей, Центризбирком отчитался, что потратил 14 553 520 000 рублей, сэкономив 262,8 млн рублей.

Центризбирком Госдума

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