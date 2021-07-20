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Зампред ЦИК отрицает трату 6 млрд рублей на онлайн-голосование

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев опроверг сообщения из соцсетей о том, что на разработку системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было потрачено 6 млрд рублей.

"ДЭГ - это элемент той огромной работы, которая делается в ЦИК. Мы создаем вместе с нашими коллегами новую версию ГАС "Выборы". Это значительно большие расходы, чем на онлайн-голосование. ДЭГ - это малая доля в этих расходах. Понятно, что это не 6 млрд рублей, о чем пишут некоторые эксперты, до конца не читая весь проект, который реализуется в течение трех лет в ЦИК", - сказал Булаев на заседании комиссии.

В мае ЦИК решил, что на сентябрьских выборах онлайн-голосование проведут Москва, Севастополь, Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области. В Москве избиратели будут использовать платформу, разработанную мэрией, в остальных регионах - систему, созданную ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в мае говорила, что идут поиски способа организовать онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Главной сложностью она называла поиск способа верификациии избирателя.

Центризбирком Николай Булаев Москва

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