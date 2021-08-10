ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Новых людей" на выборы в ГД

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России во вторник зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Новые люди" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 211 кандидатов федерального списка партии "Новые люди".

Как сообщила член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, у одного из кандидатов - руководителя исполкома партии Александра Даванкова - в ходе проверки было обнаружено второе гражданство (Греция). Он был исключен из федерального списка кандидатов от партии..

Партия "Новые люди" 9 июля представила в ЦИК РФ документы для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму. 15 июля комиссия заверила федеральный список кандидатов от партии в количестве 212 человек. Также Центризбирком заверил список "Новых людей" в количестве 195 кандидатов по одномандатным округам.

По решению предвыборного съезда партии "Новые люди", который прошел 4 июля, во главе общефедерального списка были выдвинуты председатель партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.