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Шесть партий подписали соглашение о санитарных мерах на выборах в Госдуму

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Партии "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали соглашение о проведении в сентябре выборов с соблюдением всех санитарных мер в условиях пандемии. Инициаторы заключения соглашения - единороссы.

Соглашение подписали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин, а также председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

На церемонии подписания соглашения в Центризбиркоме секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что "впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях сложной эпидситуации в стране".

Он высказал уверенность, что участники избирательной кампании вне зависимости от политических взглядов должны думать в первую очередь о здоровье россиян. По его словам, "Единая Россия" призывает обеспечить избирательные штабы и агитаторов средствами индивидуальной защиты, а также рекомендует кандидатам сделать прививки от коронавируса.

"Ответственные политические силы не имеют права игнорировать (соблюдение санитарных мер) во время избирательной кампании. Соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе безопасность самих агитаторов, избирательных штабов наших партий являются сутью предложенного сегодня межпартийного соглашения за безопасные выборы", - отметил Турчак.

Зампредседателя Центризбиркомаа Николай Булаев заявил, что в ЦИК поддерживают это соглашение.

"Мы - сторонники того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их выбор. У нас сегодня есть избирательные комиссии, в которых до 80% все члены вакцинированы. Сегодня мы имеем практически полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, мы их приобрели. Выделены деньги из федерального бюджета, все закуплено. Я уверен, что мы сможем обеспечить ими всех избирателей и участников избирательной кампании", - подчеркнул он.

Госдума Единая Россия Андрей Турчак Центризбирком Николай Булаев коронавирус

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