Суд отправил камчатского депутата Редькина под домашний арест

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Камчатского бизнесмена, депутата краевого Законодательного собрания Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве мужчины по неосторожности в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района края, поместят под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в Петропавловск-Камчатском городском суде.

"В отношении Игоря Редькина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказали в суде.

Как сообщалось, пресс-служба следственного управления (СУ) СКР региона сообщила во вторник о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский. По версии следствия, 2 августа 2021 года в вечернее время на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице. В СУ не уточнили других деталей, добавив, что "задержан 55-летний местный житель", в четверг суд определит ему меру пресечения. Между тем, официальный представитель Редькина Ольга Струченко во вторник распространила в СМИ его заявление, в котором бизнесмен сообщает, что стал "невольным участником трагедии" и "готов понести наказание, которое определит суд".

Камчатское региональное отделение "Единой России" сообщила в среду, что Редькин написал заявление о приостановлении членства в партии и об отказе от участия в выборах депутатов Законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета ЕР принял решение об его исключении.

Редькин занимает 20-е место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов в 2021 году с доходами 715,7 млн рублей, в прошлом году он занимал 9-е место с доходами в 1,44 млрд рублей. Из декларации Редькина за 2020 год следует, что его доход составил почти 315 млн рублей, за 2019 год - почти 492 млн рублей.