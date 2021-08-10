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Камчатский депутат-миллионер признался в случайном убийстве на свалке

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, миллиардер из списка Forbes, может быть причастен к убийству мужчины на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района.

Следственное управление СКР края возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ после убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский.

По версии следствия, 2 августа 2021 года в вечернее время на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Между тем Ольга Струченко, представитель депутата Редькина, распространила в СМИ его заявление, в котором народный избранник сообщает, что стал "невольным участником трагедии".

"Вечером (2 августа - ИФ) в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - сообщает депутат.

По его словам, он "готов понести наказание, которое определит суд" и хочет "приостановить свое членство в партии "Единая Россия", снять свою кандидатуру с выборов", чтобы избежать кривотолков.

Игорь Редькин Камчатский край

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