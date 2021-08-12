Компания-владелец разбившегося Ми-8 наполовину принадлежит депутату Редькину

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, которого подозревают в убийстве мужчины по неосторожности, является одним из совладельцев авиакомпании "Витязь-Аэро", чей вертолет упал в четверг в озеро на территории Южно-Камчатского заказника.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Редькину принадлежит 49,50% доли в уставном капитале ООО АК "Витязь-Аэро".

Как сообщалось, вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в четверг утром совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Южно-Камчатского заказника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Источник в службах транспортного надзора сообщил "Интерфаксу" о сложных метеоусловиях, по предварительным данным, спровоцировавших ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

Камчатского бизнесмена, депутата краевого Законодательного собрания Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве мужчины по неосторожности в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района края, 11 августа поместили под домашний арест.

По версии следствия, вечером 2 августа на местной свалке получил огнестрельное ранение и скончался в больнице 30-летний мужчина. Позднее бизнесмен Редькин признался, что стал "невольным участником трагедии" и "готов понести наказание, которое определит суд".