Камчатского депутата исключили из "Единой России" за возможную причастность к убийству

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Камчатского бизнесмена, депутата краевого Законодательного собрания Игоря Редькина, заявившего о своей возможной причастности к убийству мужчины в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края, исключили из "Единой России", сообщается на сайте камчатского регионального отделения партии.

"Вчера (10 августа - ИФ) в следственные органы обратился депутат Законодательного собрания Игорь Редькин, признавший свою вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии и об отказе от участия в выборах депутатов Законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", - говорится в сообщении.

Руководство ЕР выразило соболезнования семье погибшего. "Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, пресс-служба следственного управления СКР края сообщила во вторник о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский. По версии следствия, 2 августа 2021 года в вечернее время на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице. В СУ СКР не уточнили других деталей, добавив, что: "задержан 55-летний местный житель", в четверг суд определит ему меру пресечения. Между тем, официальный представитель Редькина Ольга Струченко во вторник распространила в СМИ его заявление, в котором бизнесмен сообщает, что стал "невольным участником трагедии" и "готов понести наказание, которое определит суд".

Редькин вместе с женой Еленой, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владеет 50% ООО "Витязь-Авто", занимающегося выловом и переработкой рыбы. Выручка компании в 2020 году равнялась 5,4 млрд рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен также является совладельцем (49,5%) авиакомпании "Витязь-Аэро", контролирует 50% ООО "Вертолеты Камчатки" (занимается перевозками пассажиров и грузов), также ему принадлежит ряд туристических активов на Камчатке.

Редькин занимает 20-е место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов в 2021 году с доходами 715,7 млн рублей, в прошлом году он занимал 9-е место с доходами в 1,44 млрд рублей. Из декларации Редькина за 2020 год следует, что его доход составил почти 315 млн рублей, за 2019 год - почти 492 млн рублей.