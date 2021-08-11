Ликвидация разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска может занять недели

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ликвидация разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска может занять несколько недель, загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека, сообщил "Интерфаксу" директор по проектам российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров.

"Локализации не произошло, судя по тому, что представлено на карте. (...) Этот разлив точно за сутки не уберется. (...) Я думаю, что операция может продлиться несколько недель и до первого шторма, так как во время шторма суда не смогут продолжить работу. Если шторма не будет - то одна-две недели", - сказал Чупров, отвечая на вопрос агентства о том, сколько времени могут занять работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

По его словам, если будет шторм, то разлив уже не удастся отловить, "большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу и, конечно же, в этом ничего хорошего, так как это нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать вблизи - а это канцероген, который вызывает онкологию".

Эколог уточнил, что для ликвидации разлива необходимы специальные суда, у которых есть морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения. Нефтяной разлив необходимо локализовать в одну точку, где уже с ним будут работать скинеры - устройства, которые поднимают пленку с поверхности воды, а воду после очистки сливают обратно.

"К сожалению, нефтяные разливы - это неотъемлемая часть нефтяной отрасли, они случаются на земле и в море. Нефтяные разливы в водной среде чаще всего более сложные и опасные, потому что их сложнее локализовать, сложнее убрать, и они наносят вред ихтиофауне в первую очередь, то есть рыбе, потому что они равномерно распределяются по всей площади воды и убивают все живое, попадающее в зону действия опасной концентрации нефтепродуктов в водной среде", - отметил эксперт.

По его словам, то, что Институт космических исследований РАН выявил занижение площади разлива в сотни тысяч раз - хороший знак, так как это будет способствовать скорейшей ликвидации разлива. "То, что произошло вскрытие того, что этот разлив не квадратные метры, а квадратные километры - это очень хорошо. И хорошо, что это произошло с помощью геоинформационных систем, что показывает, что на сегодня цифровизация может решать многие проблемы, в том числе экологические", - подчеркнул эколог.

Говоря об ущербе и экологическом вреде, Чупров сообщил, что для его оценки есть соответствующие методики, которые с помощью специальных коэффициентов на основе данных, базовых тактик показывают ущерб. Среди них календарный коэффициент, морской коэффициент и коэффициент бездействия, который считается исходя из того, сколько часов компания бездействовала, пока происходил разлив.

"Подсчитать объем вытекшей нефти можно будет быстро, примерно за сутки-двое. Дальше идет согласование, когда идет борьба с коэффициентами между Росприроднадзором и компанией. И я бы оценил ее в недели", - предположил эколог.

Разлив нефтепродуктов

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). "По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении. Ранее площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв. метров.

Как сообщалось, вечером субботы во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.

КТК сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по Москве, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. Были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.