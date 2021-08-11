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Площадь нефтеразлива под Новороссийском была занижена КТК в 400 тысяч раз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил в среду Институт космических исследований Российской академии наук (РАН).

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"По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее площадь разлива оценивалась в КТК в 200 квадратных метров.

По информации института, в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива этот нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1, полученном 8 августа 2021 года в 18:20 по Москве.

Как сообщалось, вечером в субботу во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт прописки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.

КТК сообщал, что разлив нефти был локализован 7 августа к 22:42 по Москве, ликвидация разлива нефти завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. К работе были привлечены 17 специальных судов, выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

Как сообщалось, в марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани - ООО "Ламналко" на дочернюю структуру "Транснефти"" АО "Транснефть-Сервис".

В пресс-службе КТК тогда поясняли, что "Траснефть-Сервис" была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с "Ламналко" и "действующими в КТК процедурами".

"Ламналко" входит в международную группу Smit Lamnalco, созданную голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии. "Ламналко" работала для КТК порядка 10 лет. В феврале "Ламналко" отказалось выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять "Транснефть-Сервис".

О Каспийском трубопроводном консорциуме

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Новороссийск

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