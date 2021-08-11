Уголовное дело о разливе нефти под Новороссийском передали в СКР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска передано из полиции в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч.1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды), для дальнейшего расследования следственными органами СК России", - сообщило Западное МСУТ в среду.

Следствием предварительно установлено, что 7 августа текущего года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря.

На месте происшествия проводятся исследования полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося.

Как сообщалось, КТК, эксплуатирующий ВПУ, заявил, что разлив был локализован 7 августа к 22:42. Площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв. метров. Однако позднее институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявил консорциум.

"По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - сообщили ученые.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.