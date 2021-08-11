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В аварии автобуса в Петербурге пострадали шесть человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Кировском районе Петербурга пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте. Шести пострадавшим потребовалась госпитализация, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской станции скорой помощи.

В МВД сообщили о семи пострадавших, которых увезли в больницы. Там добавили, что ДТП произошло примерно в 15:00 у дома 140 по Ленинскому проспекту. По данным полиции, водитель трезв. По факту аварии началась проверка.

Свою проверку проводит и прокуратура Кировского района Петербурга.

"Организована проверка соблюдения законодательства о перевозке пассажиров, будет дана оценка законности деятельности перевозчика, а также соблюдения им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

В ГУП "Пассажиравтотранс" уточнили, что в ДТП попал технически исправный автобус 2020 года выпуска. Водитель благополучно прошел предрейсовый медосмотр, по данным компании, режим труда и отдыха был соблюден. ДТП произошло на первом часу его смены.

По данным источника "Интерфакса", водитель автобуса, предварительно, уснул за рулем. В настоящий момент его опрашивают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы выложили в соцсети запись ДТП, на которой автобус врезается в столб. По мнению блогеров, водителю стало плохо во время поездки.

Петербург МВД Пассажиравтотранс

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