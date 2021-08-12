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Сильный туман и ошибка пилота могли привести к крушению Ми-8 на Камчатке

Вертолет был изготовлен в 1984 году, его сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сложные метеоусловия, по предварительным данным, спровоцировали ошибку пилотирования и катастрофу вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора.

"По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе", - сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что разбившему вертолету было почти 40 лет.

"Вертолет был изготовлен в 1984 году на заводе в Улан-Удэ для 235 отдельного правительственного отряда "Аэрофлота" СССР. Затем спустя два года он был передан в управление гражданской авиации центральных районов СССР. Позднее он принадлежал "Камчатским авиалиниям" и в 2013 году был передан "Витязь-Аэро", - сказал источник.

Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.

"Средний налет вертолета составляет 44 часа в месяц, продолжительностью каждого рейса меньше часа", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8 с туристами, есть погибшие и выжившие. По данным источника "Интерфакса", на борту было 17 человек, по сведениям МЧС РФ - 16 человек.

Предположительно, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал озеро.

На место вылетает борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатский край Кроноцкий заповедник

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