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Аналитики заявили о широких возможностях РФ в киберпространстве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия в рамках стратегии противостояния таким противникам, как США, активно задействует свои развитые возможности для операций в киберпространстве, говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

Авторы утверждают, что российская киберстратегия диктуется конфронтацией с Западом, а кибероперации рассматриваются Москвой в качестве существенно важного компонента в информационной войне.

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В IISS отметили, что Россия активно ведет разведывательные операции в киберпространстве, некоторые из которых демонстрируют возросший технологический уровень.

В то же время авторы исследования отнесли РФ к странам второго эшелона в киберсфере, указав на ее зависимость от иностранных корпораций с информационно-коммуникационными технологиями и на "менее впечатляющую" цифровую экономику. Также авторы посчитали, что "как кажется, Россия не отдает приоритет развитию высококлассных высокоточных кибервозможностей, необходимых для конфликта высокой интенсивности".

Согласно докладу, власти РФ пытаются преодолеть слабости в этой сфере за счет правительственного регулирования, создания суверенного Интернета, развития внутренней IT-индустрии, что, однако, представляется составителям доклада "возможно, нереалистичным" ввиду экономических обстоятельств. При этом, по мнению авторов, РФ может войти в первый эшелон держав, где присутствуют США, при улучшении своей кибербезопасности, увеличении доли на глобальном цифровом рынке и при дальнейших успехах с "наиболее совершенными наступательными военными киберсредствами".

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В свою очередь, по данным IISS, США с середины 1990-х годов ставили перед собой цель доминировать в киберпространстве, и, хотя до сих пор занимают первенствующее положение в гражданском и военном использовании киберпространства, США теперь "воспринимают себя находящимися под угрозой со стороны Китая и России".

В IISS указали, что КНР усиливается в киберпространстве, и несмотря на присутствие в рядах стран второго эшелона, Китай ближе всех подошел к тому, чтобы встать вровень с США. По оценкам аналитиков, США и КНР конкурируют за контроль над технологиями, определяющими будущее киберпространства, такими как производство микрочипов, сборка компьютеров, мобильный Интернет, включая сети 5G, "облачные технологии", кабели и роутеры.

США

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