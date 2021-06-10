Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 совместно с Nokia запустили в метрополитене Казани тестовую зону 5G, которая стала первой сетью пятого поколения в метро в РФ, сообщили "Интерфаксу" в Tele2.

Там уточнили, что пилотная зона 5G в Казанском метро развернута с использованием оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне (24,25-29,5 ГГц), она будет действовать до конца 2021 года. Пиковые значения скорости достигают 3,8 Гбит/с.

Сигнал 5G доступен на всех станциях метро. Пользователи могут опробовать технологию, подключившись к сети напрямую со своего устройства или через точки Wi-Fi. "Владельцы смартфонов с поддержкой 5G, для которых Татарстан является домашним регионом, могут принять участие в тестировании сверхскоростного интернета на платформах. Вместо привычной сети LTE их смартфон будет автоматически регистрироваться в пилотной сети 5G", - рассказали в компании.

Пользователи устройств, не поддерживающих 5G, а также абоненты других операторов смогут подключиться к технологии пятого поколения через Wi-Fi-роутеры на станции "Кремлевская".

В компании добавили, что на протяжении всего времени эксплуатации тестовой сети Tele2 и Nokia планируют апробировать ряд новых сервисов на базе 5G - для обеспечения безопасности транспортного объекта, мониторинга эпидемиологической ситуации и развлекательных сервисов на базе AR/VR (дополненной и виртуальной реальности - ИФ).

По словам заместителя гендиректора по технической инфраструктуре Tele2 Алексея Телкова, метрополитен является идеальной средой для испытания технологии на реальных абонентских устройствах, в том числе потому что исследование 5G под землей не создает помех для других сетей. "Тестовый запуск сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро, - это проект федерального значения. Успешный опыт построения здесь сети 5G с нуля следует продвигать на всероссийском уровне", - сказал Телков, слова которого передала пресс-служба компании.

В марте компания Freshtel ("дочка" "Ростелекома", которому также принадлежит Tele2) подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам на использование приоритетных для 5G частот 3,4-3,8 Ггц для тестирования технологии пятого поколения в метро Москвы и Казани, писала газета "Ведомости". Между тем, заседание ГКРЧ, где должен быть рассмотрен этот вопрос, до сих пор не состоялось.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется реализовать проект по тестированию сетей 5G в столичном метрополитене. Он не уточнял, какой оператор развернет там тестовую зону. В Tele2 тогда заявляли, что компания заинтересована в участии в этом проекте.