В Иркутской области возбудили дело о контрабанде лесоматериалов в Китай

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура выявила факт незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере из Иркутской области в КНР, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура во вторник.

"По материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин КНР, путем внесения недостоверных сведений о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с нею легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы.

"Древесину в объеме 9,7 тыс. кубометров стоимостью более 130 млн рублей общество экспортировало в КНР в рамках внешнеэкономического контракта через отдел таможенного оформления и таможенного контроля №3 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни в 2019-2020 годы", - уточняется в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).