Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Иркутской области возбудили дело о контрабанде лесоматериалов в Китай

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура выявила факт незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере из Иркутской области в КНР, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура во вторник.

"По материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин КНР, путем внесения недостоверных сведений о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с нею легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы.

"Древесину в объеме 9,7 тыс. кубометров стоимостью более 130 млн рублей общество экспортировало в КНР в рамках внешнеэкономического контракта через отдел таможенного оформления и таможенного контроля №3 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни в 2019-2020 годы", - уточняется в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Корветы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море

Корветы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море

Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье до утра 31 августа

Что произошло за день: понедельник, 30 августа

В "Роскосмосе" опровергли сведения о новых трещинах на МКС

В "Роскосмосе" опровергли сведения о новых трещинах на МКС

Все массовые мероприятия отменили на Ставрополье до октября

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Национальный центр физики и математики появится в России

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России
Пандемия коронавируса

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');