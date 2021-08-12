Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

ОП разрешили назначить по два наблюдателя на участок в каждый день голосования

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком разрешил Общественной палате России и региональным палатам назначать до двух наблюдателей на каждый день голосования на выборах в сентябре. В результате каждая палата сможет отправить наблюдать за выборами до шести своих представителей на каждый участок, разъяснили в комиссии.

Принято постановление ЦИК, которое разъясняет порядок назначения наблюдателей от общественных палат.

Из него следует, что такой наблюдатель имеет право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, самостоятельно определять режим и продолжительность наблюдения на основе взаимозаменяемости.

Наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть назначены "представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций, а также общественных палат и советов муниципальных образований и иных объединений граждан РФ", говорится в постановлении.

Стать наблюдателем на думских выборах может любой гражданин России, "обладающий активным избирательным право на указанных выборах, независимо от его места жительства". Исключение сделано для выборных должностных лиц, депутатов, высших чиновников регионов, глав местных администраций и их подчиненных, судей, прокуроров и членов избиркомов с правом решающего голоса.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил "Интерфаксу", что ОП направит на думские выборы больше 100 тысяч независимых наблюдателей. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева в свою очередь сообщила, что наблюдатели будут готовы к голосованию на выборах, проводимому в течение трех дней, несмотря на увеличение нагрузки.

Центризбирком Госдума Общественная палата Максим Григорьев Лидия Михеева

Новости по теме

Новости

Третий участник побега из изолятора подмосковной Истры сдался полиции

Памфилова объяснила отсутствие открытого доступа к наблюдению за участками новой эпохой

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Дежурных истринского ОВС обвинили в отключении камер перед побегом арестантов

"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');