ОП разрешили назначить по два наблюдателя на участок в каждый день голосования

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком разрешил Общественной палате России и региональным палатам назначать до двух наблюдателей на каждый день голосования на выборах в сентябре. В результате каждая палата сможет отправить наблюдать за выборами до шести своих представителей на каждый участок, разъяснили в комиссии.

Принято постановление ЦИК, которое разъясняет порядок назначения наблюдателей от общественных палат.

Из него следует, что такой наблюдатель имеет право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, самостоятельно определять режим и продолжительность наблюдения на основе взаимозаменяемости.

Наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть назначены "представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций, а также общественных палат и советов муниципальных образований и иных объединений граждан РФ", говорится в постановлении.

Стать наблюдателем на думских выборах может любой гражданин России, "обладающий активным избирательным право на указанных выборах, независимо от его места жительства". Исключение сделано для выборных должностных лиц, депутатов, высших чиновников регионов, глав местных администраций и их подчиненных, судей, прокуроров и членов избиркомов с правом решающего голоса.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил "Интерфаксу", что ОП направит на думские выборы больше 100 тысяч независимых наблюдателей. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева в свою очередь сообщила, что наблюдатели будут готовы к голосованию на выборах, проводимому в течение трех дней, несмотря на увеличение нагрузки.