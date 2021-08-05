Памфилова предложила БДИПЧ ОБСЕ передумать

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на думские выборы в России в сентябре никак не отразится на их легитимности, однако в Центризбиркоме сожалеют об этом решении и уже сообщили Бюро, что у них "есть время передумать", сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Что касается БДИПЧ ОБСЕ, конечно, мы сожалеем, именно поэтому мы направили им соответствующее письмо о том, что есть ещё время передумать", - сказала она "Интерфаксу".

На вопрос, о том, как скажется отсутствие наблюдателей от этой организации на легитимности выборов, она ответила, что никак не повлияет.

"На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам, и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что миссия БДИПЧ ОБСЕ - самая большая по численности из миссий наблюдателей, которые могут приехать в Россию.

"Для нас большое значение имеет мнение международных наблюдателей. Подавляющее большинство из тех, кого мы пригласили, помимо миссии БДИПЧ ОБСЕ, приедут, но для нас самым важным является мнение наших российских избирателей", - отметила она.

4 августа директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи объявил, что бюро не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Организация, которая сама определяет численность своих наблюдательских миссий, намеревалась послать в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных. Российская сторона разрешила направить в общей сложности только 60 наблюдателей, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

"Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения (на выборах), имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным", - отметил Мекаччи. В июле Центризбирком сообщал, что приезд и работа на сентябрьских выборах иностранных и международных наблюдателей будет зависеть от ситуации с коронавирусом.