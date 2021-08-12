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Певице Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса".

"Утвердить решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Булановой Татьяне Ивановне", - сказал председатель ТИК Василий Дёмкин на заседании избиркома в четверг.

Буланова выдвигается от партии "Родина", от которой также баллотируется и в Госдуму.

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Представители ТИК №17 сообщили, что среди подписей избирателей, которые собрала Буланова, было обнаружено недопустимое количество брака. "18,4% недостоверных, допустимо 5%", - сказала член ТИК от партии "Родина" Александра Виноградова, которая возглавляла рабочую группу по проверке подписей.

Председатель совета регионального отделения "Родины" в Петербурге Андрей Петров сообщил журналистам, что партия будет обжаловать это решение в Горизбиркоме.

Как сообщалось ранее, Буланова пожаловалась в ЦИК на то, что петербургские чиновники якобы препятствуют предвыборной агитации, и попросила прислать в город независимую комиссию.

В ответ Памфилова на заседании ЦИК в понедельник согласилась с озабоченностью Булановой "по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса", и выразила уверенность, что губернатор Александр Беглов в курсе происходящего. Памфилова напомнила, что Центризбирком трижды признавал работу петербургского Горизбиркома неудовлетворительной и призывал его членов самораспуститься, чтобы навести порядок, "однако шанс был упущен".

После заявления Памфиловой в Петербург приехала комиссия ЦИК.

Выборы в Госдуму и петербургское Заксобрание состоятся 17-19 сентября 2021 года.

Петербург Татьяна Буланова

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