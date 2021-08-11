Половина обращений в ЦИК связана с избирательной кампанией в Петербурге

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Каждое второе обращение, поступающее в Центризбирком России, связано с избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас из всех обращений, из всех 85 субъектов РФ, которые к нам поступили, ровно 50% связаны с вопросами о выдвижении, регистрации и так далее, то есть вопросы именно из Санкт-Петербурга. Остальные 50% из 84 регионов страны", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

По ее словам, в настоящее время в Санкт-Петербурге работают сотрудники и специалисты Центризбиркома.

"Обращение Татьяны Булановой послужило катализатором для того, чтобы направить эту комиссию в Санкт-Петербург, чтобы она поработала предметно, не мешая местным комиссиям заниматься своими насущными проблемами. В то же время объективно изучить, что там происходит", - отметила глава ЦИК РФ.

Памфилова сообщила, что есть уже определённые положительные результаты от работы специалистов Центризбиркома в Петербурге.

В понедельник Памфилова сообщила, что в Петербург в срочном порядке выехала делегация для проверки избирательной кампании в связи с поступающими обращениями, в частности, с жалобой певицы Булановой.

Ранее сообщалось, что Буланова, которая выдвигается в петербургское Законодательное собрание и Госдуму от партии "Родина", пожаловалась в ЦИК на то, что петербургские чиновники якобы препятствуют предвыборной агитации, и попросила прислать в город независимую комиссию.

Памфилова на заседании ЦИК в понедельник согласилась с озабоченностью Булановой "по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса", и выразила уверенность, что губернатор Александр Беглов в курсе происходящего.

Памфилова напомнила, что Центризбирком трижды признавал работу петербургского Горизбиркома неудовлетворительной и призывал его членов самораспуститься, чтобы навести порядок, "однако шанс был упущен".