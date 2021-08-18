Петербургский Закс попросил ЦИК проверить отказ в регистрации Татьяны Булановой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга попросило Центризбирком проверить, законно ли Горизбирком зарегистрировал на выборах в Закс списки партий "Новые люди" и Российской партии свободы и справедливости, и отказал большинству кандидатов от "Родины", в том числе певице Татьяне Булановой.

Обращение к ЦИК депутаты приняли 18 августа.

"Серьезные сомнения в законности принятых решений вызывает регистрация списков кандидатов избирательных объединений - политической партии "Российская партия свободы и справедливости" и регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге. Чередой скандалов сопровождалась регистрация кандидатом Бориса Вишневского, а по надуманным основаниям было отказано в регистрации Татьяне Булановой, Сергею Никешину", - говорится в документе.

Депутаты также попросили комиссию проверить законность процедуры проверки подписных листов кандидатов и, если найдутся нарушения, помочь в регистрации тем, кому в этом отказали.

"Сейчас то, что происходит, - это кроме как мерзостью называть нельзя", - охарактеризовал предвыборную ситуацию в городе спикер собрания единоросс Вячеслав Макаров.

Единоросс Юрий Бочков сообщил с трибуны, что в Пушкинском районе "все ресурсы исполнительной власти направлены на поддержку партии "Новые люди" и ее кандидата", включая сбор подписей.

Депутата от "Справедливой России - За правду" Надежду Тихонову насторожило, что подписные листы "Новых людей" и РПСС заполнены слишком аккуратно и без исправлений, а "так невозможно собрать подписи в поле", считает она.

"Яблочник" Борис Вишневский отметил, что не видел на улицах сборщиков подписей обоих партий. Обеспокоенность депутатов разделила лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

"Если хотят участвовать, пусть честно соберут и честно участвуют. А когда это делается в противовес, с использованием подметных листовок, мерзостей разных против действующих депутатов, которые пахали на округе? Ну кто-нибудь поверит, что депутат, который работал на округе 5, 10, 15 лет, проиграет человеку, который пришел две недели назад? Конечно, никто не поверит. Да это и невозможно", - сказал Макаров.

Он полагает, что принимаемые решения направлены, в частности, против председателя комитета по законодательству Закса Дениса Четырбока.

За обращение проголосовали 35 депутатов, девять воздержались, один был против.

Ранее в этот день петербургское Заксобрание путем голосования досрочно освободило от обязанностей члена Горизбиркома от ЦИК Марины Ждановой после того, как горизбирком решил перепроверить подписи кандидата "Новых людей" Ольги Герасиной. Территориальный избирком из-за брака в подписях отказал ей в регистрации по округу №17, где также баллотируется Четырбок от "Единой России".

12 августа ТИК отказался зарегистрировать Татьяну Буланову на выборах в Закс из-за брака в подписных листах. Певица решила выдвинуться в региональное собрание и в Госдуму от партии "Родина".

Еще до отказа в регистрации Буланова пожаловалась в ЦИК на то, что петербургские чиновники якобы препятствуют предвыборной агитации, и попросила прислать в город независимую комиссию.