Представители Центризбиркома начали проверки в Петербурге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Делегация Центризбиркома 10 августа побывала в Санкт-Петербургском горизбиркоме, сообщили "Интерфаксу" источники в городской комиссии. По имеющимся сведениям, речь идет о сотрудниках аппарата ЦИК.

Визит представителей ЦИК "Интерфаксу" подтвердили члены Горизбиркома Ольга Покровская и Дмитрий Краснянский.

"Я знаю, что они были. Нам сегодня об этом сообщили на рабочей группе по жалобам, что приехала некая делегация из ЦИК", - сказала Покровская.

По сведениям Краснянского, делегаты к этому моменту успели посетить несколько территориальных избирательных комиссий.

9 августа председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в Петербург в срочном порядке выехала делегация для проверки избирательной кампании в связи с поступающими обращениями, в частности, с жалобой певицы Татьяны Булановой.

Буланова, которая выдвинулась в Госдуму и петербургское Заксобрание от партии "Родина", 7 августа записала видеообращение к Памфиловой и сообщила, что городские чиновники не разрешают распространять часть предвыборной агитации. Глава регионального исполкома партии Екатерина Наговицына заявила "Коммерсанту", будто бы рекламным компаниям было дано "указание сверху" не заключать договоры с "Родиной". Буланова же попросила ЦИК прислать в Петербург независимую комиссию, которая бы "помогла губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов".

Памфилова на это высказала уверенность, что Беглов в курсе происходящего. Она также напомнила, что Центризбирком трижды признавал работу петербургского горизбиркома неудовлетворительной и призывал его членов самораспуститься, чтобы навести порядок, "однако шанс был упущен".