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Мужа экс-координатора "Открытой России" в Пскове обвинили в организации поджогов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Супруг бывшего координатора движения "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной - Артем Милушкин, помимо сбыта психотропных веществ, обвиняется в организации нескольких поджогов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области, мужчина в 2016 и 2018 годах организовал совершение двумя другими жителями Пскова, также привлекаемыми по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажа на улице Западной и поджога кафе в городе Печоры Псковской области.

Ведомство также отмечает, что один из них незаконно купил, носил, хранил и в итоге передал своему знакомому пистолет, переделанный из газового в огнестрельный.

Обвинение фигуранту дела предъявлено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В начале года Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Через несколько часов после проверочных закупок в доме семьи прошли обыски, был изъят амфетамин и упаковки с его следами. Такая же упаковка была получена оперативниками от Милушкиных на проверочной закупке. Мужчина был помещен под стражу, а его жена - под домашний арест.

В марте в отношении Милушкиной было возбуждено второе дело о сбыте наркотиков. Сторона обвинения утверждает, что она продала 13 января этого года мужчине 2,16 г амфетамина.

Милушкину в июле было предъявлено новое обвинение - по делу о сбыте наркотиков в 2011 году.

Сейчас дело передано в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Псков Открытая Россия Лия Милушкина Артем Милушкин

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