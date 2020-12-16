СК не стал возбуждать дело об избиении в СИЗО мужа псковской активистки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Управление СКР по Псковской области отказалось возбуждать уголовное дело об избиении в псковском СИЗО-1 Артема Милушкина, мужа бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Пскове Лии Милушкиной. Об этом сообщил его адвокат Владимир Данилов.

"Мной было под заявлено в СК. Была проведена проверка, на мой взгляд, необъективная. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Мы направили жалобу в прокуратуру", - сказал он.

Юрист напомнил, что Милушкин в октябре в суде пожаловался, что его били.

"Его помещали в карцер, он говорил, что его несколько раз ударили по лицу. Следы мы видели, когда он был на судебном заседании, но санчасть в СИЗО этих следов не заметила", - отметил Данилов.

В пресс-службе областного главка СК от комментариев отказались.

Милушкин был арестован в январе 2019 года. Его и жену обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Следствие сообщало, что у них провели контрольную закупку, а затем обыски в доме. В доме нашли амфетамин и упаковки с его следами, аналогичную упаковку оперативники получили от Милушкиных в ходе проверочной закупки, отмечали в СК.

Милушкина арестовали, его жену поместили под домашний арест.

Весной 2019 года на Милушкину завели второе уголовное дело о сбыте наркотиков по факту продажи 2,16 г амфетамина. Ее мужу в июле 2019 года предъявили обвинение в сбыте наркотиков в 2011 году.

В ноябре 2019 года Милушкину вменили поджоги шиномонтажа и кафе в Псковской области.

В начале 2020 года суд возвращал дело Милушкиных о наркотиках в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Суд не удовлетворила объективная сторона доказательств преступной деятельности, касающаяся, в частности, объема наркотических средств.