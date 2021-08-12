СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела после происшествия с автобусом в Воронеже.

"Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен Председателем СК России на контроль на контроль в центральном аппарате", - сказали в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан", указали в СУ СК по Воронежской области.

Прокуратура Воронежской области в свою очередь сообщает, что в надзорном ведомстве взяли на контроль возбужденное уголовное дело.

"Следственными органами возбуждено уголовное по факту происшествия вечером 12 августа 2021 года с маршрутным автобусом в г. Воронеже (...) Прокуратура области взяла ход расследования уголовного дела на контроль", - сообщает надзорное ведомство.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ по поручению председателя СК Александра Бастрыкина выехали к месту происшествия.

"По поручению председателя комитета Александра Бастрыкина, в Воронеж направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и следовали центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами маршрутного автобуса",- сообщает ведомство.

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что автобус не имел газового оборудования.

Замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев рассказал "Интерфаксу", что в результате взрыва не менее 14 человек получили ранение. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в правительство региона. По данным областной прокуратуры, пострадало 12 человек.