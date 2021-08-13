Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 18

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже возросло до 18, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Из них умерла одна женщина", - написал Гусев в своем телеграмм-канале.

Ранее в департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали о смерти одной из пострадавших.

"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что "состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ по поручению председателя СК Александра Бастрыкина выехали к месту происшествия.

Как сообщалось, вечером 12 августа на остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра в автобусе произошел взрыв.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Между тем другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было.