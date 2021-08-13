Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:46Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки
Фото: Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировано 18 природных пожаров на площади 434,2 тысяч гектаров, сообщает оперштаб региона.

"За прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 434, 2 тыс. га, локализовано 8 пожаров на площади 64,377 тысячи га, обнаружен 21 пожар на площади 3,8 тысяч га", - говорится в сообщении.

Пожары в Якутии

По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева, всего в республике зафиксирован 171 пожар. В тушении задействовано почти 5 тысяч человек и более 750 единиц техники.

"Сохраняется угроза огня 14 населенным пунктам. Важнейшей задачей является обеспечение их дополнительной защитой", - отметил министр.

В свою очередь пресс-служба правительства Якутии сообщает, что по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева в регион должен прибыть дополнительный борт Superjet 100. Он перебросит спасателей МЧС России из Мирнинского района в Якутск.

Кроме этого, с аэропорта "Полярный" города Удачного самолет Ан-74 заберет еще 26 человек.

"Таким образом, все 200 человек, прибывшие в республику для усиления лесопожарной группировки, сегодня должны быть рассредоточены по населенным пунктам, где наблюдается наиболее сложная обстановка", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Ранее смог от лесных пожаров в Якутии добрался до Нур-Султана, в воздухе над городом зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота.

Якутия

Новости по теме

Новости

Пострадавшая при взрыве в воронежском автобусе скончалась в реанимации

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В ЦМК рассказали о 14 пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 12 человек

Превышения ПДК по нефтепродуктам в море под Новороссийском не выявили

В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Что произошло за день: четверг, 12 августа

Житель Кирова признался в угрозах прокурору, выступавшей за отмену условного срока Навальному

Жданова и Волкова заочно обвинили в посягательстве на права граждан

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');