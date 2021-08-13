Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировано 18 природных пожаров на площади 434,2 тысяч гектаров, сообщает оперштаб региона.

"За прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 434, 2 тыс. га, локализовано 8 пожаров на площади 64,377 тысячи га, обнаружен 21 пожар на площади 3,8 тысяч га", - говорится в сообщении.

По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева, всего в республике зафиксирован 171 пожар. В тушении задействовано почти 5 тысяч человек и более 750 единиц техники.

"Сохраняется угроза огня 14 населенным пунктам. Важнейшей задачей является обеспечение их дополнительной защитой", - отметил министр.

В свою очередь пресс-служба правительства Якутии сообщает, что по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева в регион должен прибыть дополнительный борт Superjet 100. Он перебросит спасателей МЧС России из Мирнинского района в Якутск.

Кроме этого, с аэропорта "Полярный" города Удачного самолет Ан-74 заберет еще 26 человек.

"Таким образом, все 200 человек, прибывшие в республику для усиления лесопожарной группировки, сегодня должны быть рассредоточены по населенным пунктам, где наблюдается наиболее сложная обстановка", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Ранее смог от лесных пожаров в Якутии добрался до Нур-Султана, в воздухе над городом зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота.