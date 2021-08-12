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Глава Якутии предложил сокращать рабочий день в Якутске из-за дыма от лесных пожаров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для жителей Якутска, когда в городе образуется сильная задымленность от лесных пожаров, сообщил он на брифинге журналистам.

"Я попросил главу города Евгения Григорьева, чтобы работодатели по городу Якутску в условиях сильной задымленности сделали укороченный рабочий день, выходные дни - когда образуется сильная задымленность", - сказал Николаев.

Он отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Якутска из-за дымовой нагрузки, которая появилась со вчерашнего вечера.

"В Якутск дым пришел с пожаров в Горном и Намском районах. Кроме самих пожаров, которые там идут, у нас нагрузка вследствие встречного отжига. Надо понимать, что отжиг - необходимость. Отжиг должен быть проведен обязательно, чтобы не допустить распространения пожаров", - добавил глава Якутии.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров превысила 6,6 млн гектаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия Айсен Николаев

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