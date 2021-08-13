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Глубоководная техника приступила к работе на Камчатке на озере где упал Ми-8

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Военная глубоководная техника приступила к работе на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, где в четверг утром упал вертолет Ми-8 с туристами, сообщает губернатор региона Владимир Солодов на своей странице в Инстаграм в пятницу.

"Сегодня (в пятницу - ИФ) поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны", - написал он на своей странице.

Как сообщалось, утром в пятницу в районе Курильского озера возобновилась поисковая операция, спасатели патрулируют озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию.

Ранее сообщалось, что в четверг власти Камчатки обратились к Минобороны за содействием в проведении поисковой операции. В тот же день на Камчатку вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Вертолёт лежит на дне озера, на глубине более 130 метров, техника спасателей не позволяет работать на глубинах более 20 м, поэтому решили обратиться за помощью к военным.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Камчатка Владимир Солодов

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